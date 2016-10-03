"Укринформ": задержание Сущенка - спланированная провокация

122 просмотра
0
Понедельник, 3 октября 2016, 04:20

Национальное информационное агентство "Укринформ" считает задержание Романа Сущенко, который работает в агентстве с 2002 года, а корреспондентом во Франции - с 2010 года, спланированной провокацией.

Об этом говорится в заявлении агентства по поводу задержания Сущенко в Москве по обвинению в шпионаже.

В агентстве отмечают, что Роман на момент задержания находился в отпуске и прибыл в Москву в частных целях. Он был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому - ни жене, ни в дипломатические учреждения, ни по месту работы.

О задержании Романа его жена Анжела Сущенко, которая остается во Франции, узнала только утром в воскресенье, 2 октября, позвонив родственникам мужа после того, как он два дня не выходил на связь. При этом его родственники говорили крайне осторожно, намеками, избегая даже слова "задержали".

Сразу же после этого Анжела Сущенко позвонила на "горячую линию" Посольства Украины в РФ, а затем направила в посольство официальное заявление об исчезновении мужа.

Однако, на ночь понедельника, 3 октября, "Укринформ" и жена Сущенко не имеют никакой официальной информации от российской стороны о месте его пребывания, его телефон включен на автоответчик.

Об обвинениях в адрес Романа "в шпионаже" коллеги и его жена узнали из сообщений российских СМИ.

На данный момент "Укринформ" и жена журналиста заключили соглашение с известным российским адвокатом Марком Фейгином, который будет защищать Романа Сущенко и утром потребует встречи со своим подзащитным. По данным российских СМИ, Романа удерживают в СИЗО "Лефортово".

В агентстве заявляют, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

"Укринформ" обращается с призывом к журналистскому сообществу стать на защиту коллеги, а также за помощью к международным правозащитным организациям, дипломатическим учреждениям Украины и иностранных государств - содействовать в освобождении Романа.

Темы: СМИ Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Фейгин прибыл в СИЗО, где содержат украинского журналиста Сущенка 3 октября 2016, 04:51
МИД пытается получить доступ к задержанному в России журналисту 3 октября 2016, 01:15
В Москве в СИЗО держат украинского журналиста: "шьют" шпионаж 2 октября 2016, 22:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Укринформ": задержание Сущенка - спланированная провокация
В Москве в СИЗО держат украинского журналиста: "шьют" шпионаж
В воскресенье боевики нарушали "тишину" 22 раза: били из крупного калибра
В ОБСЕ пояснили, почему не подтверждают данные об отводе оружия
Все новости
Аптечки і патрони

Что возят волонтеры на фронт на третьем году войны

На Марс – через 6 лет

Илон Маск рассказал, как колонизирует планету