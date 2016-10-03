Геращенко требует реакции мира на задержание украинского журналиста в РФ

00
0
Понедельник, 3 октября 2016, 09:24

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Об этом первый вице-спикер и представитель гуманитарной группы в Минске Ирина Геращенко написала в своем Facebook.

"Ждем немедленных заявлений от ОБСЕ и госпожи Миятович, от Генсека СЕ Янгланда, от других структур, которые обязаны выразить протест против ареста украинского журналиста Российской Федерацией по надуманным обвинениям в "шпионаже", - отметила Геращенко.

"Украинская власть требует немедленного освобождения журналиста", - подчеркнула она.

"Шокирована новостью о задержании в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Он работает собкором "Укринформа" во Франции, и мы очень часто пересекались по работе во время командировок. Умный, профессиональный журналист", - отметила она.

Украинская правда

Темы: СМИ Росcия ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В Ливии убит голландский фотожурналист 3 октября 2016, 06:26
Фейгин прибыл в СИЗО, где содержат украинского журналиста Сущенка 3 октября 2016, 04:51
"Укринформ": задержание Сущенка - спланированная провокация 3 октября 2016, 04:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Геращенко требует реакции мира на задержание украинского журналиста в РФ
Российский адвокат украинского журналиста пытается к нему пробиться
"Укринформ": задержание Сущенка - спланированная провокация
В Москве в СИЗО держат украинского журналиста: "шьют" шпионаж
Все новости
Виктор и Вера

Люди, которым посчастливилось любить друг друга полвека

На Марс – через 6 лет

Илон Маск рассказал, как колонизирует планету