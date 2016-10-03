Геращенко требует реакции мира на задержание украинского журналиста в РФ

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Об этом первый вице-спикер и представитель гуманитарной группы в Минске Ирина Геращенко написала в своем Facebook.

"Ждем немедленных заявлений от ОБСЕ и госпожи Миятович, от Генсека СЕ Янгланда, от других структур, которые обязаны выразить протест против ареста украинского журналиста Российской Федерацией по надуманным обвинениям в "шпионаже", - отметила Геращенко.

"Украинская власть требует немедленного освобождения журналиста", - подчеркнула она.

"Шокирована новостью о задержании в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Он работает собкором "Укринформа" во Франции, и мы очень часто пересекались по работе во время командировок. Умный, профессиональный журналист", - отметила она.

Украинская правда