Каськив внес залог и вышел на свободу – ГПУ

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Понедельник, 3 октября 2016, 09:57
24tv.ua

Бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами времен Януковича Владислав Каськив в Панаме внес залог и вышел на свободу.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью "Украинским новинам", обнародованном в понедельник.

"Каськив вышел несколько часов назад (30 сентября). Залог внесен", – сказал он.

В своем комментарии в Facebook Енин уточнил, что размер залога - 600 тысяч долларов. И отметил, что Каськив остается под наблюдением панамских властей:

В то же время заместитель Луценко не сообщил, будет ли арестовано имущество Каськива в  Панаме, сославшись на тайну следствия.

"На данный момент это тайна следствия. Во-вторых, после того как мы выясним весь перечень движимого или недвижимого имущества, которое находится в собственности Каськива или связанных с ним людей на территории Панамы, мы определимся – требовать ареста имущества или внесения оговорок касательно возможности отчуждения того или иного имущества в Панаме", – сказал Енин.

"Это непростой вопрос. Если мы пытаемся что-то арестовать, то мы должны понимать, что все расходы, связанные с этим, будут возложены на наше государство. Нужно сделать все мудро, чтобы избежать лишней нагрузки на украинский бюджет", – отметил заместитель генпрокурора.

Относительно того, как продвигается вопрос предоставления политического убежища Каськиву, Енин сообщил следующее:

"На данном этапе у панамской стороны есть полгода для рассмотрения ходатайства о предоставлении политического убежища. Мы умышленно не пытаемся поднимать шум, чтобы украинскую власть не обвиняли в попытках давления на власть Панамы".

Как известно, Каськива задержали в Панаме в ночь на 8 сентября.

Впоследствии стало известно, что Каськив подал ходатайство о политическом убежище в Панаме.

Экс-главу Госинвестпроекта Владислава Каськива подозревают в хищении государственных средств в 2012-2013 годах - 7,5 млн гривен по заключенному договору об оказании рекламных услуг с ООО "Глория", как оказалось фиктивных.

Также сообщалось, что за офшорами, на которые выводились деньги из Агентства Национальных проектов, которое возглавлял Владислав Каськив, стоят Сергей Левочкин и Иван Фурсин. В пресс-службе Левочкина опровергают информацию программы "Слидство.Инфо" по оффшорам.

В ГПУ ранее заявляли, что предложат Каськиву сделку со следствием.

Темы: Каськив Генпрокуратура
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Комментарии — 2
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IP: 95.105.197.---Gnat Ivan03.10.2016 10:27
Мені одному здається, що ніякого Каськіва в Панамі немає, що він сидить десь в Австрії та грає пєсу боротьби з корупцією разом зі своїм старим картавим товаришем?
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IP: 195.78.69.---Naim03.10.2016 10:15
В этом никто и не сомневался, как и не будет выдан Колобов и другое ворье!
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