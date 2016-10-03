Часть дела Лазаренко вывезла банда Януковича – замгенпрокурора

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Понедельник, 3 октября 2016, 10:29

Часть дела экс-премьера Павла Лазаренко была вывезена за несколько дней до Революции Достоинства.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью "Українським новинам", обнародованном в понедельник.

"Лазаренко отбыл срок наказания в рамках приговора суда США. В то же время продолжается гражданский процесс – США против Лазаренко. США имеют основания получить победу в рамках этого процесса и конфисковать денежные средства экс-премьера", – сообщил Енин.

Замгенпрокурора также поспешил "опровергнуть инсинуации, которые начали проникать в украинские СМИ о якобы бездеятельности украинских компетентных органов по этому делу".

"Мы находимся в тесном контакте с партнерами. Мы расследуем уголовное производство, которое насчитывает более 30 тыс томов. Значительная часть этого дела была вывезена бандой Януковича за несколько дней до революции Достоинства. Это отдельные эпизоды дела", – отметил Енин.

На вопрос, в связи с чем то было сделано, представитель ГПУ ответил:

"Об этом лучше спросить у них".

Енин заверил, что украинская сторона пытается добиться возвращение части денег, которые украл Лазаренко:

"Мы находимся в постоянном диалоге из США. Во первых – Украина потерпела от его преступлений, во-вторых - мы страна, которая активно содействовала установлению истины по этому делу и, безусловно, мы претендуем если не на все эти деньги, то, по крайней мере, на значительную их часть".

Замгенпрокурора отметил, что украинская сторона "активно движется в этом процессе".

Енин не стал уточнять, о какой сумме может идти речь, отметив, что это преждевременно.

Лазаренко в 2004 году был осужден в США по обвинению в отмывании денег. После выхода из тюрьмы в ноябре 2012 года, он находился в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции США, которая отказывается сказать, когда выпустила его на свободу.

Имя Лазаренко также фигурирует в "панамских бумагах" вместе с Юлией Тимошенко и ее мужем

Сам же Лазаренко заявляет, что он бедный безработный, не имеющий никакого дохода. В судебных документах, представленных им, говорится, что он задолжал бывшему адвокату $100 тысяч и живет исключительно на зарплату жены.

В июлле 2016 года издание The New York Times писало, что 63-летний Лазаренко живет в Калифорнии со своей молодой женой и нянчит трех маленьких детей.

Один из крупнейших коррупционеров в истории Украины ждет решения США о предоставлении ему политического убежища.

Темы: Лазаренко Генпрокуратура
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