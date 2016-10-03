Верховный Суд оспаривает в КС судовую реформу

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Понедельник, 3 октября 2016, 11:21

Верховный Суд просит Конституционный Суд признать неконституционным ликвидацию высших специализированных судов и конкурсный отбор судей.

Соответствующее решение принял пленум Верховного Суда в понедельник, передают "Українські новини".

За данное решение первоначально проголосовали 22 человека, при том, что в пленуме принимал участие 21 судья.

Со второй попытки "за" проголосовал уже 21 участник пленума.

В своем представлении пленум просит КС признать неконституционными положения новой редакции закона "О судоустройстве и статусе судей", согласно которым высшие спецсуды и действующий Верховный Суд ликвидируются и вместо них создается новый Верховный Суд с 5 кассационными палатами.

Глава Верховного Суда Ярослав Романюк считает, что в данной ситуации была нарушена процедура ликвидации судов.

"Полномочия относительно ликвидации судов отнесены к полномочиям президента Украины. Но решение о ликвидации Верховного Суда и высших спецсудов почему то принял другой орган – Верховная Рада", – сказал он.

Пленум также считает неконституционным конкурсный отбор судей в новый Верховный Суд.

Кроме того, по мнению членов пленума, нарушает Конституцию введение конкурсного отбора для судей, у которых истек 5-летний срок полномочий.

Также пленум считает, что вступившая в силу судебная реформа вводит неравенство среди судей, а именно, судьи, прошедшие конкурсный отбор и квалификационное оценивание, будут получать намного более высокую заработную плату чем судьи, которые еще не прошли данные процедуры.

"Закон принят на эмоциях, закон принят ситуационно", – заявил Романюк.

Он считает, что закон "О судоустройстве и статусе судей" принят в результате политических договоренностей.

Обращение в КС поддержала также глава Совета судей Валентина Симоненко.

В то же время глава Верховного Суда Ярослав Романюк заявил, что будет участвовать в конкурсе в новый состав Верховного Суда.

"Да, планирую принимать участие в конкурсе. Мне 55 лет, здоровье позволяет, потенциал тоже позволяет", – сказал Романюк.

Он заявил, что не видит в своем намерении противоречия с инициированным им же представлением в Конституционный Суд касательно признания неконституционным конкурсного отбора в новый состав Верховного Суда.

Как известно, 30 сентября вступили в силу конституционные изменения в части правосудия и новый закон "О судоустройстве и статусе судей".

Согласно им, высшие спецсуды ликвидируются и создается новый Верховный Суд как единственный суд кассационной инстанции.

Все 200 судей нового Верховного Суда должны быть отобраны на конкурсе.

Темы: Конституция суд Верховный суд
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