Медиаорганизации требуют освободить Сущенко

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Понедельник, 3 октября 2016, 12:59

"Репортеры без границ" призывают Россию немедленно освободить украинского журналиста информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого задержали по обвинению в "шпионаже" в Москве 30 сентября.

Об этом "Укринформу" заявила представительница "Репортеров без границ" в Украине Оксана Романюк.

"Репортеры без границ" призывают к немедленному и безусловному освобождению украинского журналиста и снятие всех обвинений, выдвинутых против него", – сказала Романюк.

"Поскольку обвинения в "шпионаже" в адрес Романа Сущенко, который работает журналистом "Укринформа" с 2002 года, выглядят абсолютно надуманными, сам факт задержания был скрытым, и даже о решении суда арестовать журналиста на 2 месяца все узнали только сегодня, все это можно расценивать как наглую попытку давления России на украинских журналистов. Российская сторона в очередной раз нарушила международные обязательства и права человека", – добавила она.

В свою очередь независимый медиа-профсоюз Украины считает, что Сущенко похитили российские спецслужбы.

Об этом говорится в заявлении НМПУ, передают "Украинские Новости".

"Ситуация абсолютно позорная и грубая, это не просто арест журналиста, а циничная спланированная акция российской власти. Журналист был задержан 30 сентября, а о его задержании правозащитники случайно узнали только 2 октября", – цитируется в заявлении председатель НМПУ Игорь Чайка.

По его мнению, речь идет о спланированном похищении российскими спецслужбами гражданина Украины, который прибыл в Россию по личным делам.

"Таким образом российская власть расправляется с каждым журналистом, который позволяет себе критиковать ее, поэтому никто не может чувствовать себя в безопасности, потому что если такие преступления считаются толерантными в России, то они вполне возможны и за ее пределами", – отметил Чайка.

Как известно, Сущенко, парижский корреспондент издания Укринформ, прибыл в Россию по частным делам. В РФ его задержали и обвинили в шпионаже.

В понедельник ФСБ РФ заявило, что Сущенко – кадровый полковник ГУР Украины, который собирал информацию, составляющую государственную тайну и касается деятельности Вооруженных Сил и войск Национальной гвардии России, утечка которой за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

В Главном управлении разведки называют фейком заявление ФСБ России о том, что Сущенко является разведчиком этого ведомства.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украинская правда

Темы: СМИ права человека Росcия
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