Боевики сорвали две видеоконференции и отвода войск - Геращенко

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Понедельник, 3 октября 2016, 13:17

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что боевики сорвали проведение двух видеоконференция безопасности подгруппы.

Об этом Геращенко сообщила в своем Facebook.

"Сегодня должна была состояться видеоконференция трехсторонней контактной группы с участием ОРДЛО, посвященная вопросам безопасности, срывe договоренностей о разведении живой силы и техники на трех определенных участках линии соприкосновения", - подчеркнула она.

"Эти пункты важны с гуманитарной точки зрения, ведь в Станице Луганской есть разрушенный мост, который надо восстановить, в Золотом до сих пор боевиками заблокировано КПВВ, Петровское также важно с точки зрения восстановления инфраструктуры. Этот график отвода живой силы боевиками сорван", - отметила она.

"А сегодня представители ОРДЛО сорвали проведение видеоконференции по безопасности. А вчера проводили некие "праймериз" -  фарс, без участия наблюдателей, СМИ, без участия украинской стороны, вне норм украинского права и законодательства. Это все кремлевские сценарии и направлены они на одно – эскалацию конфликта ", - считает Геращенко.

Темы: Донбасс
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