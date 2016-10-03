Россия до сих пор не пустила консула к задержанному Сущенко

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Понедельник, 3 октября 2016, 13:36

Все необходимые процедуры для организации встречи консульских работников с задержанным в России корреспондентом информационного агентства "Укринформ" Романом Сущенко соблюдены, однако встречи добиться пока не удалось.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил в понедельник временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский.

"Наш консул добивается встречи с задержанным, но пока безуспешно. Все формальные процедуры были соблюдены, то есть все необходимые обращения были отправлены", – заверил он.

"Мы активно сейчас работаем над тем, чтобы добиться встречи консула. Сегодня консул в "Лефортово", он непосредственно там добивался встречи, но пока ему эту встречу не обеспечили. Наше письменное обращение рассматривается", – сказал Нимчинский.

Темы: СМИ Росcия
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