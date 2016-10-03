Обвиняемые в убийстве Немцова перед присяжными вину не признали

Пять обвиняемых в убийстве российского политика Бориса Немцова заявили на заседании Московского окружного военного суда о своей невиновности.

Об этом Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев заявили после оглашения обвинительного заключения, сообщает РБК.

Гособвинитель Мария Семененко перед присяжными заявила, что заместитель командира батальона "Север" Дадаев, его родственники – братья Губашевы, их знакомые Эскерханов и Бахаев, а также еще один член батальона "Север" Беслан Шаванов убили Немцова по заказу Руслана Мухутдинова – в прошлом водителя командира "Севера" Руслана Геремеева.

Шаванов погиб при задержании в марте 2015 года. Мухутдинов находится в розыске.

По словам Семененко, мотивом убийства были деньги – 15 млн руб., которые пообещал обвиняемым заплатить Мухутдинов.

"Они согласились и тут же объединились в организованную группу", – сказала прокурор.

Она добавила, что организованная группа отличалась сплоченностью, наличием дружеских и родственных связей, распределением ролей и четким планом.

Прокурор сообщила, что Мухутдинов снял квартиру для участников дела на Веерной улице в Москве, предоставил им свой автомобиль – Mercedes ML с номером 007 и купил сотовые телефоны, которые использовались для конспирации – "боевые трубки".

По версии следствия, исполнителями руководил Дадаев, а обвиняемые собирали о Немцове сведения через интернет и установили слежку за ним. Для слежки они использовали автомобиль ZAZ Chance, который позднее использовался и во время убийства, сказала Семененко.

Она рассказала, что в день убийства, 27 февраля 2015 года, за Немцовым следили Губашев-старший и Шаванов – они увидели его за ужином в одном из ресторанов в ГУМе с украинской моделью Анной Дурицкой.

По словам Семененко, обвиняемые увидели их через стеклянные окна, дождались, пока пара покинет ресторан, и позвонили Дадаеву по конспиративному телефону.

Согласно материалам дела, Дадаев догнал Немцова и его спутницу на Большом Москворецком мосту и расстрелял политика в спину.

Как пояснила Семененко, Дадаев сделал не менее 6 выстрелов, 4 пули попали в политика. Медики, которые приехали на вызов, уже могли только констатировать смерть.

По версии следствия, Дадаев после убийства запрыгнул в ZAZ Chance, которой управлял Губашев, в ней же сидел Шаванов – автомобиль поехал в сторону Нового Арбата, где обвиняемые бросили машину. Они на разных такси добрались до Веерной, Дадаев по пути сменил три машины.



По словам Семененко, на следующий день большинство обвиняемые уехали из Москвы в Чечню, "остались только те, кто думали, что их никто не вычислит".

Согласно материалам дела, в квартире на Веерной остался жить Эскерханов. А Бахаев жил в деревне Козино в Одинцовском районе Подмосковья.

Адвокаты обвиняемых заявили, что те не признают вину.

"Вину не признаю", – кратко заявил Дадаев. Он отметил, что пока не будет выступать и все показания даст в конце заседания.

Такую же позицию заняли и остальные обвиняемые.

"Обвинение заявляет, что мы следили за Немцовым через интернет. Нет у нас таких знаний, чтобы следить через интернет за кем-нибудь", – заявил Губашев- младший.

"Доказательства стороны обвинения, их же доказательства опровергают виновность наших подзащитных", – заявил адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев.

Адвокат Бахаева Заурбек Садаханов также указал на нестыковки в позиции следствия: "Было сказано, что Мухутдинов – заказчик. Но он всего лишь водитель командира батальона, а Дадаев – замкомпандира. Может ли водитель быть заказчиком для замкомандира?".

Потерпевшие также выразили несогласие в суде. Адвокаты дочери погибшего Жанны Немцовой заявили в начале заседания, что следствие передало в суд нераскрытое дело.