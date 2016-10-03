В Кремле задержание Сущенко назвали "обычной работой спецслужб"

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Понедельник, 3 октября 2016, 14:29

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не в курсе, доложили Владимиру Путину о задержании гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже.

Об этом он заявил журналистам в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не могу вам пока сказать, получал ли президент информацию по этому поводу, но это обычная работа специальных служб, и это не вопрос повестки дня Кремля", – сказал Песков.

В связи с этим он посоветовал обращаться непосредственно к российским компетентным органам по оценке события.

Песков отметил, что у Сущенко не было журналистской аккредитации для работы в России.

Также представитель Кремля заявил, что кампании против украинских СМИ не ведется.

" Никаких кампаний в отношении украинских или иных СМИ, работающих в России нет и быть не может, деятельность всех зарубежных СМИ регулируется соответствующим законодательством", – цитирует Пескова ТАСС.

Как известно, парижский корреспондент издания "Укринформ" Роман Сущенко прибыл в Россию по частным делам, где его задержали и обвинили в шпионаже.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: СМИ Росcия права человека
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