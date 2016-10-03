В Петровском и Богдановке из-за мин опасно – ОБСЕ

На Донбассе в Петровском, которое контролируют боевики так называемой "ДНР", и в Богдановке, подконтрольной властям Украины, нет гарантий безопасности.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Twitter.

"Никаких гарантий безопасности в подконтрольном "ДНР" Петровском и подконтрольной правительства Богдановке – наличие мин", – говорится в сообщении.

"СММ может/готова наблюдать, но ей препятствуют", – подчеркивает СММ ОБСЕ.

Никаких гарантий безопасн. в подк. «ДНР» Петровское и подк. правит. Богдановке – наличие мин. СММ может/готова наблюдать, но ей препятствуют — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 3, 2016

Как известно, 21 сентября трехсторонняя контактная группа по конфликту на востоке Украины договорилась в Минске о разведении сил в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского в случае, если там 7 суток не будут открывать огонь, что подтвердит миссия ОБСЕ.