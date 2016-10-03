Ситуация тревожная, спецслужбы РФ давят на Сущенко - Фейгин

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Понедельник, 3 октября 2016, 16:37

Вторник, 4 октября - последний день, когда можно подать жалобу на двухмесячный арест украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает "Укринформ".

"Вторник - последний день, когда можно подать жалобу на двухмесячный арест Сущенко, но я еще не знаю, подавал ли такую жалобу держадвокат по назначению", - сказал Фейгин.

По его словам, он по-прежнему находится в "очереди адвокатов" в СИЗО "Лефортово".

Фейгин рассказал, что адвокатское удостоверение уже сдал администрации, поэтому не может никуда отходить для ознакомления с делом.

"Вторая проблема - я не знаю, что вообще в арестных материалах. И подписывал ли Роман какие-то бумаги. Вообще на данный момент ситуация тревожная. Журналист третий день находится в изоляции. На него оказывается давление, как минимум, психологическое. Но не исключаю, что и большее. Это обычный метод российских спецслужб в таких делах, которые оцениваю как фейковые", - пояснил адвокат.

Как известно, парижский корреспондент издания "Укринформ" Роман Сущенко, який¬ прибыл в Россию по частным делам, был задержан в РФ, где его обвинили в шпионаже. в ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки называют фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" разведчик главного управления разведки.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: СМИ Росcия права человека
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