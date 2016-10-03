Грынив обещает отозвать скандальную поправку к е-декларированию

00
0
Понедельник, 3 октября 2016, 17:19

Лидер фракции БПП Игорь Грынив говорит, что после разговора с Порошенко согласился отозвать свою поправку

Об этом он заявил корреспонденту УП перед заседание фракции БПП в понедельник.

"У меня был достаточно сложный разговор с президентом, я остаюсь при своем мнении, что эта поправка нужна для улучшения закона", - сказал он.

При этом Грынив заверил, что отзовет поправку, потому что она вызвала возмущение в обществе.

"Но понимая резонанс в обществе, после разговора с президентом, я буду отозвать свою поправку относительно изменений в е-декларирования", - отметил он.

Как известно, лидер фракции БПП Игорь Грынив предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции, и закрыть сведения из деклараций для общего пользования.

Такая инициатива вызвала резонанс в обществе.

В понедельник, 3 октября, активисты провели под стенами Рады пикет с требованием не саботировать борьбу с коррупцией в государстве.

Роман Кравець, УП

Темы: Грынив декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Ляшко сорвал переговоры по разблокированию Рады – Грынив 6 июля 2016, 17:48
Грынив о досрочных выборах: это была бы эра популизма. Хватит 30 июня 2016, 16:45
Игорь Грынив: Президент пойдет на второй срок и это страшная ответственность 30 июня 2016, 13:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Советника Путина могут приговорить к пожизненному – ГПУ
МИД заявляет, что боевики сорвали разведение, и призывает ОБСЕ и РФ действовать
Грынив обещает отозвать скандальную поправку к е-декларированию
Ситуация тревожная, спецслужбы РФ давят на Сущенко - Фейгин
Все новости
Концерты месяца

Как будет звучать октябрь

Аптечки і патрони

Что возят волонтеры на фронт на третьем году войны