Грынив обещает отозвать скандальную поправку к е-декларированию

Лидер фракции БПП Игорь Грынив говорит, что после разговора с Порошенко согласился отозвать свою поправку

Об этом он заявил корреспонденту УП перед заседание фракции БПП в понедельник.

"У меня был достаточно сложный разговор с президентом, я остаюсь при своем мнении, что эта поправка нужна для улучшения закона", - сказал он.

При этом Грынив заверил, что отзовет поправку, потому что она вызвала возмущение в обществе.

"Но понимая резонанс в обществе, после разговора с президентом, я буду отозвать свою поправку относительно изменений в е-декларирования", - отметил он.

Как известно, лидер фракции БПП Игорь Грынив предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции, и закрыть сведения из деклараций для общего пользования.

Такая инициатива вызвала резонанс в обществе.

В понедельник, 3 октября, активисты провели под стенами Рады пикет с требованием не саботировать борьбу с коррупцией в государстве.

Роман Кравець, УП