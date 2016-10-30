Депутат Ляшко Лозовой задекларировал святые мощи, 150 тыс евро и 800 тыс гривен

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Воскресенье, 30 октября 2016, 01:56

Депутат фракции Олега Ляшко Андрей Лозовой задекларировал коллекции вин и картин, несколько часов и мебель 19 века.

Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год.

Так, он задекларировал 8 картин и одну икону 16 века, 5 часов разных марок: "Ullyse Nardin", "Perrelet", "Romain Jerome", "Zenith", коллекцию вин из 186 бутылок, мебель голландского и английского производства 19 века.

Кроме того, в декларации Лозового указана коллекция из 72 икон, коллекция холодного оружия 19-20 века из 32 единиц, а также крест-энколпион со Святыми мощами 13 века.

Также нардеп указал партийный билет Радикальной партии.

Лозовой указал автомобиль Toyota Sequoia, взятый в аренду и квартиру в Киеве в 39 кв.м, также взятую в аренду.

Лозовой задекларировал зарплату за год в размере  69 490 гривен и 80 559 гривен средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Кроме того, в электронной декларации депутата указаны 50 тыс долларов, 150 тыс евро и 800 тыс гривен наличными. 

Темы: Ляшко декларация
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Комментарии — 2
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IP: 62.210.129.---spitfire30.10.2016 03:12
"...а також хрест-енколпіон зі Святими мощами 13 століття"

храм у власності Матвієнка, святі мощі на зберіганні радикала Лозового, Шуфрич хизується колекцією ікон.

панове, давайте підвищувати ставки: хто ближчий до Бога?
хто зможе відкупитись від небесної кари найгучнішою і найвеличнішою пожертвою?

можливо, когось варто до хреста прип'яти, щоб міг краще довести свою відданість і близкість до Небесного Володаря, га?
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IP: 98.228.212.---Oleg Namaka30.10.2016 02:15
> Депутат Ляшка Лозовой

Українська Правда не зовсім українська.
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