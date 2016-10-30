У Мосийчука есть старинное оружие, Mercedes и Lexus
Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук является владельцем коллекции старинного холодного оружия 14-20 века.
Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2015 год.
Также он задекларировал 5 картин и две иконы 18 века.
У Мосийчука есть два автомобиля: Mercedes GL450 2008 года за 132 тыс гривен и Lexus LX570 2008 года за 149 тыс гривен.
Кроме того, нардеп задекларировал ноу-хау "Черные человечки" (название подразделения добровольцев).
Зарплата Мосийчука за прошлый год составила 58 777 гривен, средства, связанные с выполнением депутатских полномочий – 85 559 гривен, доход от отчуждения движимого имущества – 149 000 гривен.
Нардеп указал в декларации 145 тыс. евро, 183 тыс. долларов и 780 тыс. гривен наличными.
В декларации указано, что ни у Мосийчука, ни у членов его семьи нет недвижимости.
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