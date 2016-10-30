Клинтон призвала ФБР рассказать все о расследовании ее дела

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Воскресенье, 30 октября 2016, 04:35

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что глубоко озабочена решением ФБР возобновить расследование дела против нее - об использовании ею личной почты для отправки писем с секретной информацией.

Об этом она сообщила, выступая перед сторонниками в городе Дейтона-Бич, передает ВВС.

Решение обнародовать информацию о новых уликах против нее всего за 10 дней до президентских выборов Клинтон назвала странным.

"Довольно странно делать такие заявления, при этом раскрывая так мало - и прямо перед выборами. Это не просто странно, это беспрецедентно и вызывает глубокую озабоченность, потому что избирателям должны быть доступны все факты", - сказала Клинтон, призвав директора ФБР Джеймса Коми "рассказать все".

Ранее Коми сообщил, что ведомство возобновило расследование дела, связанного с использованием Клинтон в бытность ее госсекретарем личного почтового сервера для рабочей переписки. По его словам, это связано с обнаружением новых электронных писем.

Темы: Клинтон США
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