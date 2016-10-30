Геращенко задекларировала $30 тыс и украшения

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Воскресенье, 30 октября 2016, 03:33

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко задекларировала квартиры супруга и дочери в Киеве, земельный участок, дачный дом в Киевской области и квартиру в Черкассах, которые принадлежат ее матери.

Согласно электронной декларации за 2015 год, квартира площадью 143,7 кв.м в Киеве находится в собственности супруга вице-спикера Антона Зацепина. Дочь также является собственницей квартиры в столице (76,6 кв.м).

У матери вице-спикера в Летках Броварского района Киевской области есть земельный участок площадью 1000 кв.м, дачный дом площадью 240 кв.м, в ее собственности находится квартира (59,2 кв.м) в Черкассах.

Геращенко задекларировала три картины современных художников, две из них принадлежат ей одна – супругу.

У первого вице-спикера, согласно декларации, есть часы Piaget и несколько ювелирных изделий.

Как собственность супруга, нардеп задекларировала домашний кинотеатр. Он также владеет автомобилем Ford Explorer 2013 года выпуска.

Первый вице-спикер задекларировала право пользования автомобилем Lexus 350 2007 года выпуска, который находится в собственности юридического лица.

Доход Геращенко в 2015 году составил 187 тыс. грн (зарплата, средства на депутатскую деятельность, компенсация стоимости проезда в Верховной Раде, выплаты по уходу за ребенком).

Вместе с тем доход ее супруга – почти 2 млн. грн., матери – почти 56 тыс. грн (пенсия и доход от сдачи в аренду имущества), дочь получила 180 тыс. грн. дохода от сдачи имущества в аренду.

Геращенко хранит почти $29 тыс. в банке, наличными – $30 тыс., EUR 3500 и 50 тыс. грн.

У ее супруга – $52 тыс. в банках, $55 тыс., EUR10 тыс. и 500 тыс. грн наличных средств. У мамы нардепа – $10,5 тыс. наличных.

Интерфакс-Украина

Темы: Геращенко декларация
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