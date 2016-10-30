АТО: Боевики били из запрещенных минометов на всех направлениях

00
0
Воскресенье, 30 октября 2016, 06:41

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 53 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении было 28 обстрелов.

"По защитниках Широкино, Лебединского, Талаковки, Гнутово и Водяного враг применял минометы калибра 120 мм, а вблизи Красногоровки и Троицкого - минометы калибра 82 мм и ствольную артиллерию 122 калибра. В районах Старогнатовки и Марьинки обстрелы продолжались из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

На Донецком направлении зафиксировано 15 обстрелов со стороны боевиков.

В районах Верхнеторецкого и Светлодарска укрепления сил АТО были обстреляны из пулеметов и стрелкового оружия, а в Артемово - из минометов 120 калибра.

В направлении Авдеевки боевики били из минометов обоих калибров, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

На Луганском направлении было 10 вооруженных провокаций со стороны сепаратистов.

 Вблизи Станицы Луганской против украинских военных боевики вели огонь из стрелкового оружия, в Богуславском - из гранатометов различных систем и пулеметов, а в Новозвановке – из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СБУ за сутки задержала в зоне АТО нелегальные грузы на 500 тыс 30 октября 2016, 02:22
АТО: Боевики стреляли 32 раза, половина - в направлении Мариуполя 29 октября 2016, 18:55
КПВВ в зоне АТО переходят на "зимний" график работы 29 октября 2016, 17:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Москаль раскритиковал кадровые перестановки на Закарпатской таможне
Украина перешла на "зимнее" время
Тука: У ОБСЕ нет средств на вооруженную миссию, вопрос может перейти к ООН
В "ЛНР" заявили о разведении сил возле Станицы 2 ноября
Все новости
Видео

Археологи впервые за 500 лет подняли мраморную плиту гроба Христа

"Семейные ценности"

Школьников учат, что женщина должна ухаживать за мужем, который никогда не ошибается