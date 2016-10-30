В Молдове начались президентские выборы

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Воскресенье, 30 октября 2016, 07:37

В воскресенье, 30 октября, в Республике Молдова проходят очередные, всенародные выборы президента.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Согласно данным Государственного регистра избирателя, общее количество граждан с правом голоса составляет 3,2 миллиона граждан (включая граждан, проживающих на левом берегу Днестра – территории Приднестровского региона, неподконтрольного конституционным властям Молдовы). Для организации процесса голосования открыты 2081 избирательных участка, в том числе 100 избирательных участков за пределами страны", - сообщили в ЦИК Молдовы.

Известно также, что больше всего избирательных участков за пределами Молдовы будут работать в Италии (25), Румынии (11), Российской Федерации (8), США (7), Франции (6), Португалии и Испании (по 4 участка).

Избирательные участки открылись в 7.00 часов по местному времени, а голосование завершится в 21.00.

За ходом голосования будут следить более трех тысяч наблюдателей, в том числе 562 иностранных наблюдателя. Выборы президента Молдовы будут освещать 160 иностранных журналистов.

Предварительные итоги по явке на выборах будут представлены в 22.00 часов, а первые предварительные результаты голосования ЦИК обнародует в понедельник утром, 31 октября.

Для признания выборов состоявшимися, явка должна составить не менее 1/3 избирателей, включенных в Государственный регистр избирателя.

На пост президента Молдовы претендуют 9 кандидатов – 6 представителей политических партий и 3 независимых кандидата.

Если в первом туре ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, спустя две недели, 13 ноября, пройдет второй тур выборов.

Напомним, это первые после 1996 года всенародные выборы президента. С 2001 года, после изменения Конституции, главу государства избирал парламент, однако весной 2016 года Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о возвращении к процедуре всенародного голосования.

Подробнее о президентских выборах в Молдове – в статье "Левый крен Молдовы. Можно ли остановить друга Путина на пути к президентству"

Темы: Молдова виборы
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