Найем приобрел б/у автомобиль и рассказал о подарке брата

3772 просмотра
2
Воскресенье, 30 октября 2016, 14:26

Народный депутат Мустафа Найем 26 октября приобрел автомобиль Honda Accord 2010 года выпуска.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что приобрел авто по объявлению в интернете за 364 тыс. грн собственных средств, указанных в декларации за прошлый год.

Найем написал, что в понедельник проинформирует НАПК о существенном изменении имущественного положения.

Согласно электронной декларации за 2015 год, нардеп имел 10 тысяч евро и 6 тысяч долларов наличных средств.

Он получил в Верховной Раде 72 853 грн зарплаты. Кроме того, как доход от занятия независимой профессиональной деятельностью Найем получил от Украинского Католического Университета 39 663 грн, от НАВС – 21 170 грн.

Также от Всеукраинской благотворительной организации "Фонд Виктора Пинчука-С" в качестве "выплат или возмещения творческими союзами" депутат получил 53 315 грн, роялти от ИД "Медиа-ДК" составило 1197 грн.

Найем также владеет 20% квартиры площадью 63,35 кв.м. в Киеве.

В декларации также указаны права на торговые марки "Найєм Мустафа", "Найєм Мустафа" латинскими буквами и"Найем Мустафа", стоимость каждого из которых составляла 1200 грн.

Как пояснил депутат в эфире канала "112 Украина" в субботу, торговые марки - это подарок от брата-юриста.

"Это смешной подарок. У меня брат - юрист. Мы в семье дарим друг другу подарки очень символичные. И он как юрист сделал такой жест", - сказал Найем.

Он также пояснил, что выплаты от Фонда Пинчука ему и нардепу Сергею Лещенко касались поездки в Давос в 2015 году.

"О том, что это Фонд Пинчука, мы узнали уже по факту. Это Давос в 2015 году. Нас туда пригласили. Сумма, указанная там - это наш перелет, выступление там и дорога обратно. Все переговоры об этом я вел с фондом "Відродження" Джорджа Сороса. Потом оказалось, что фонд "Відродження" является одним из спонсоров мероприятия, которое организовывал Пинчук, и они таким образом делают перерасчет. Я уже в своей налоговой декларации увидел, что за меня платил не фонд "Відродження", а Фонд Пинчука", - рассказал депутат.

Украинская правда

Темы: декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лещенко задекларировал новую квартиру 30 октября 2016, 13:20
Белоус задекларировал почти $1 миллион и 140 тысяч евро наличными 30 октября 2016, 12:15
Декларация: Луценко без квартиры, жена имеет 2 квартиры и дом 30 октября 2016, 11:51
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.55.60.---робін_гудбай30.10.2016 16:23
Наєм взагалі багато реєструє на брата..Брат в нього як запасний кошельок?..
ОтветитьС цитатой
IP: 213.5.192.---nestor198030.10.2016 15:39
А мотоцикл, з якого колись охорона регіоналів Януковича клала журналіста Мустафу на асфальт, за переслідування почесних ескортів.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
ЕС и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли
От ракетных ударов повстанцев в Алеппо погибли 38 гражданских – наблюдатели
Сутки в АТО: Без потерь, 4 бойца и 3 работника ГФС ранены
Белоус задекларировал почти $1 миллион и 140 тысяч евро наличными
Все новости
ЛГБТ-кино

Многогранность человеческого опыта: ЛГБТ-кино в Украине и мире

Образование

В сеть выложили видео для учителей математики 1-4 классов