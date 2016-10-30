Ляшко задекларировал сотни тысяч долларов, квартиры, машины, офис и вилы

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Воскресенье, 30 октября 2016, 15:35

Руководитель фракции Радикальной партии в ВР Олег Ляшко задекларировал 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен наличных.

Кроме того, по данным электронной декларации, на счетах в банках у Ляшко 1 844 775 грн и 190 700 грн.

Сожительница Ляшко Росита Сайранен имеет 200 тысяч долларов, 40 тысяч евро и 760 тысяч гривен наличных.

В прошлом году Ляшко получил два раза по 992 388 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества и 2 245 500 грн дохода от отчуждения движимого имущества.

Кроме того, в Верховной Раде он получил 79 596 грн заработной платы и 80 559 грн средств на ведение депутатской деятельности.

В Киеве Ляшко владеет квартирами площадью 367,20 кв.м. и 95,50 кв.м., офисом площадью 182,80 кв.м. и машиноместом площадью 23.60 кв.м.

Он также имеет "гараж" в Прилуках Черниговской области площадью 127,50 кв.м.

Также в собственности нардепа 6 земельных участков в селе Княжичи Броварского района Киевской области площадью 210 кв.м.

Кроме того, Ляшко арендует в пгт Козин Обуховского района Киевской области дом площадью 215,90 кв.м. и земельный участок площадью 450 кв.м., а также земельный участок площадью 142,30 кв.м.

Нардеп обладает двумя автомобилями - Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска и Mercedes-Benz S 500L 4MATIK 2006 года выпуска. Его сожительница владеет автомобилем Mazda CX-мае 2014 выпуска.

Из другой ценного движимого имущества Ляшко задекларировал коллекцию монет, выпущенных Нацбанком Украины, коллекцию серебряных и золотых монет иностранного происхождения в количестве 5-ти штук, крестьянские вилы, 4 часов Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet и Audemars Piguet, беговую дорожку и велотренажер, мебель, а также ювелирные изделия (комплект из белого металла, с черным жемчугом и драгоценными камнями - серьги и кольцо).

Его сожительница Росита Сайранен также обладает ювелирными изделиями.

Ляшко имеет 33,33% корпоративных прав на ЗАО "Редакция газеты "Политика".

Украинская правда

Темы: Ляшко декларация
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IP: 37.55.60.---робін_гудбай30.10.2016 16:14
Вила краще хай він заховає..Бо зубожілий народ за такі статки може взяти Ляшка на вила..
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