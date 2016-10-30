Экс-замглавы Нацбанка: триллиона гривен наличных нет в Украине

00
0
Воскресенье, 30 октября 2016, 17:26

Экс-замглавы Нацбанка Владислав Рашкован заявляет, что триллиона гривен наличности нет в Украине.

На своей странице в Facebook он написал, что весь запас гривневых средств в Украине (объём денежной базы), включающий наличные, кассы банков и гривневые корсчета в НБУ, в сентябре 2016 года составлял 355 млрд грн.

Объем гривневой наличности (М0) вне банков составил около 290 млрд грн.

"Нет никакого триллиона гривен наличностью, никогда не было (не напечатали ещё и не напечатают), как, возможно, и многих других наличных тугриков, указанных в декларациях. Вопрос, зачем такие цифры показывают, достаточно интересен", - отметил Рашкован.

Как сообщалось, экс-комбат "Айдара" и народный депутат от фракции "Воля Народа" Сергей Мельничук указал в декларации за 2015 год один триллион гривен наличными (более $38 млдр).

Украинская правда

Темы: "Айдар" декларация НБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-"айдаровец" Мельничук задекларировал 1 триллион гривен наличными 30 октября 2016, 01:10
В Харькове напали на экс-бойца "Айдара". Подозревают бойца "Донбасса" 11 сентября 2016, 19:15
Апелляционный суд отпустил из-под стражи "айдаровца" Радченко 11 июля 2016, 23:00
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ЕС и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли
От ракетных ударов повстанцев в Алеппо погибли 38 гражданских – наблюдатели
Сутки в АТО: Без потерь, 4 бойца и 3 работника ГФС ранены
Белоус задекларировал почти $1 миллион и 140 тысяч евро наличными
Все новости
Буллинг

Дети-жертвы травли имеют психические расстройства во взрослом возрасте

Образование

В сеть выложили видео для учителей математики 1-4 классов