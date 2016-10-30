АТО: 34 обстрела, в том числе с запрещенной артиллерии

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Воскресенье, 30 октября 2016, 18:38

В течение дня воскресенья зафиксировано 34 случая открытия огня по позициям сил АТО со стороны боевиков.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

На Мариупольском направлении состоялось 20 обстрелов. В районах Марьинки и Старогнатовки противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

В направлениях Павлополя и Павловки обстрелы продолжались из минометов калибра 82мм. Из минометов обоих калибров, противотанковых ракетных комплексов Вооруженные Силы Украины попали под обстрелы вблизи Широкино.

На Донецком направлении оккупанты 10 раз нарушали режим тишины. В сторону украинских подразделений вблизи Луганского враг использовал огонь из вооружения БМП, по Водяному - из артиллерии 152 калибра, а в Авдеевке, шахте Бутовка и Зайцево оккупанты применили минометы калибра 82мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении зафиксировано 4 вооруженных провокации. В частности, в районе Крымского с использованием стрелкового оружия, в Троицком - минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов и пулеметов, а в Калиновом-Попасном боевики применяли против сил АТО ствольную артиллерию 122 калибра.

Украинская правда

Темы: АТО
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