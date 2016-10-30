У братьев Дубневичей из "БПП" на двоих - 700 миллионов наличными

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Воскресенье, 30 октября 2016, 19:10

Народные депутаты от "БПП" Богдан и Ярослав Дубневичи указали в своих электронных декларациях значительные суммы наличных средств в разной валюте.

Как сообщает Zaxid.net, всего на двух нардепы от Львовщины держат в наличности более 578 400 000 грн, с учетом наличности, задекларированная женой Богдана Дубневича - более 715 млн гривен.

Ярослав Дубневич задекларировал 8 230 000 долларов, 2 780 000 евро и 5 млн грн наличных средств.

Богдан Дубневич держит наличными 11 500 000 долларов. Его жена Татьяна сохраняет наличными еще 137 млн. грн.

При этом на банковских счетах Дубневичей фигурируют значительно меньшие суммы: у Богдана - 10 400 000 грн, у Ярослава с женой Натальей - 2 300 000 грн.

На Богдана Дубневича и ближайших членов его семьи зарегистрировано 409 объектов недвижимого имущества.

Ярослав Дубневич с семьей владеют 273 объектами недвижимости. Кроме того, Дубневич-младший задекларировал 51 объект незавершенного строительства.

Каждый из братьев задекларировал также по коллекции дорогих швейцарских часов, а Ярослав Дубневич - сборник произведений украинской живописи, которая включает в себя, в частности, две картины Алексея Новаковского, 18 полотен Ивана Труша и 14 картин Сергея Васильковского.

Как известно, ряд связанных с Дубневичами людей работает на руководящих должностях в "Укрзализныце", компании, связанные с братьями, выигрывают миллионные тендеры на УЗ.

Также, согласно данным деклараций за 2015 год, крупнейшими апартаментами среди народных депутатов владеет нардеп от "БПП" Богдан Дубневич - 1447,76 кв. м.

Темы: БПП декларация деньги
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IP: 185.100.87.---spitfire30.10.2016 20:23
"На Богдана Дубневича та найближчих членів його сім’ї зареєстровано 409 об‘єктів нерухомого майна. Ярослав Дубневич із сім’єю володіють 273 об’єктами нерухомості."

можливо, їм варто уже зі своїх земельний ділянок скласти, як із клаптиків, власні князівства і починати друкувати гроші?
звучить красиво: князі Дубневичі, coat of arms: зелений англійський дуб.
і за правилами феодального суспільства матимуть право регулярно посилати короля на йух...
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IP: 93.73.134.---vasyablagenniy30.10.2016 20:07
Здесь интересный момент: у депутатов и министров огромные суммы в наличке. Откуда они взялись? Чтобы иметь хотя бы 1000 грн в наличке, нужно заплатить 30% налога на . Ну хоть убей - не верю я что они столько заплатили того налога! В отчетности для бизнеса нужно указать огромные официальные доходы и тогда с них платить тоже официальные налоги. Да у них скорее рука отсохнет но такой налог не заплатят. Работы для НАБУ непочатый край.
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