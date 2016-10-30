В Одессе пророссийские активисты подрались с представителями "Правого сектора"
В воскресенье на Куликовом поле Одессы произошла потасовка между пророссийскими активистами и представителями "Правого сектора".
Как сообщает "Думская", когда те и другие собрались на Куликовом поле, в полицию в очередной раз поступило сообщение о заминировании площади.
Правоохранители выставили по периметру оцепление.
"Куликовцы" не отказались от идеи провести митинг, что возмутило патриотов, завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как сообщает на своей странице в Facebook руководитель одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, полиция с применением силы задержала активиста Ивана Вышитого. После проверки площади представители ПС все-таки прошли к Дому профсоюзов и провели "генеральную уборку" (выкинули принесенные куликовцами цветы и листовки).
"Думская" отмечает, что 9 октября митинги на Куликовом поле тоже сопровождались потасовкой.
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