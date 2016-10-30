В США протестовали против концертов пианиста из РФ, поддержавшего аннексию Крыма

00
0
Воскресенье, 30 октября 2016, 19:35

В США -  Бостоне и Нью-Йорке - прошли акция протеста у концертных залов, где выступал российский пианист Денис Мацуев.

Как сообщает Радио Свобода, в Нью-Йорке группа активистов Signerbusters пикетировала Карнеги Холл. В Бостоне – группа Arts Against Aggression у консерватории провела инсталляцию Putin & Matsuev house of horrors в стилистике Хэллоуина.

Организаторы заявили, что хотят поставить перед американскими концертными организациями вопрос этичности дальнейшего сотрудничества с российскими деятелями искусства, "поддерживающими агрессивный и репрессивный режим президента Владимира Путина".

По словам участников акции, несколько зрителей, пришедших на концерт, решили не ходить на выступление.

В июне 2017 года акциями протеста активисты планируют встретить советского и российского дирижера Владимира Спивакова.

 
ПИКЕТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Акция в Бостоне
Акция в Бостоне

Как известно, в марте 2014 года после аннексии Крыма Россией более 80 российских деятелей культуры  подписали коллективное письмо "в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму". Письмо среди прочих подписали Мацуев и Спиваков. В настоящее время под письмом стоит более 500 подписей. 

Темы: Росcия Крым США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сикорский: Путин может захотеть обменять Сирию на Украину 30 октября 2016, 16:29
Глава Минобороны Польши: РФ дестабилизирует Европу 30 октября 2016, 06:07
Бойко показал жилье под Киевом и на Донбассе, жена - миллионы и квартиру в Москве 29 октября 2016, 21:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
У братьев Дубневичей из "БПП" на двоих - 700 миллионов наличными
АТО: 34 обстрела, в том числе с запрещенной артиллерии
ЕС и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли
От ракетных ударов повстанцев в Алеппо погибли 38 гражданских – наблюдатели
Все новости
Видео

Археологи впервые за 500 лет подняли мраморную плиту гроба Христа

Афиша на 28-30 октября

Хэллоуин, встреча с пилотом, Fashion's Night Out...