Данилюк: Повышение "минималки" не провоцирует рост инфляции

Повышение минимальной заработной платы в Украине пройдет без дополнительного роста инфляции.

Об этом в эфире телеканала "1+1" вечером 30 октября заявил министр экономики Александр Данилюк.

"Не будет инфляции (большей, чем прогнозируется) ... Это решение (о повышении минимальной зарплаты) не повлияет на инфляцию в следующем году", - заявил Данилюк.

Отвечая на вопрос, откуда правительство будет брать средства для выплаты повышенной минимальной зарплаты, он объяснил, что этот процесс будет проходить за счет детенизации экономики.

"Эти средства сейчас находятся в "тени", они выплачиваются в конвертах. И эти средства легализуются, войдут в систему в качестве белых зарплат и как налоги, а это значит, что дополнительной денежной массы не будет", - отметил министр.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах повысить минимальную зарплату в 2017 году до 3200 гривен.