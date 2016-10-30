Данилюк: Повышение "минималки" не провоцирует рост инфляции
Повышение минимальной заработной платы в Украине пройдет без дополнительного роста инфляции.
Об этом в эфире телеканала "1+1" вечером 30 октября заявил министр экономики Александр Данилюк.
"Не будет инфляции (большей, чем прогнозируется) ... Это решение (о повышении минимальной зарплаты) не повлияет на инфляцию в следующем году", - заявил Данилюк.
Отвечая на вопрос, откуда правительство будет брать средства для выплаты повышенной минимальной зарплаты, он объяснил, что этот процесс будет проходить за счет детенизации экономики.
"Эти средства сейчас находятся в "тени", они выплачиваются в конвертах. И эти средства легализуются, войдут в систему в качестве белых зарплат и как налоги, а это значит, что дополнительной денежной массы не будет", - отметил министр.
Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах повысить минимальную зарплату в 2017 году до 3200 гривен.
Вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что рост минимальной заработной платы до 3,2 тысяч гривен не повлияет на размер субсидии, назначенной в отопительном сезоне 2016-2017 годов.
В свою очередь президент Петр Порошенко заверил, что рост "минималки" не повысит налоги для бизнеса.
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Данилюк: "Ці кошти зараз перебувають у "тіні", вони виплачуються у конвертах. І ці кошти легалізуються, увійдуть в систему в якості білих зарплат і як податки, а це означає, що додаткової грошової маси не буде",
У свою чергу президент Петро Порошенко запевнив, що зростання "мінімалки" не підвищить податки для бізнесу.
але питання залишається: зростуть податки для бізнесу, чи не зростуть? А видатки на таке підвищення ПОВИННІ зрости.