Очереди на пунктах пропуска с Польшей не исчезают

На границе с Польшей в очередях к пунктам пропуска по состоянию на 22:00 30 октября - 720 авто.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" - 250, "Устилуг" - 200, и "Рава-Русская" - 150 автомобилей.

На ПП "Угринов" - 70 автомобилей, перед ПП "Ягодин авто" - 50.

В пунктах пропуска "Шегини", "Грушив" и "Смильница" очередей нет. Также очереди не зафиксированы в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

Украинская правда