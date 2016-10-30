Очереди на пунктах пропуска с Польшей не исчезают
На границе с Польшей в очередях к пунктам пропуска по состоянию на 22:00 30 октября - 720 авто.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" - 250, "Устилуг" - 200, и "Рава-Русская" - 150 автомобилей.
На ПП "Угринов" - 70 автомобилей, перед ПП "Ягодин авто" - 50.
В пунктах пропуска "Шегини", "Грушив" и "Смильница" очередей нет. Также очереди не зафиксированы в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.
Украинская правда
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