Очереди на пунктах пропуска с Польшей не исчезают

00
0
Воскресенье, 30 октября 2016, 23:55

На границе с Польшей в очередях к пунктам пропуска по состоянию на 22:00 30 октября - 720 авто.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" - 250, "Устилуг" - 200, и  "Рава-Русская" - 150 автомобилей.

На ПП "Угринов" - 70 автомобилей, перед ПП "Ягодин авто" - 50.

В пунктах пропуска "Шегини", "Грушив" и "Смильница" очередей нет. Также очереди не зафиксированы в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

Украинская правда

Темы: граница Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На границе с Польшей стоят более 1,3 тысячи авто 29 октября 2016, 10:21
Помощник польского депутата вывозил янтарь и сигареты из Украины 25 октября 2016, 09:56
Очереди на границе c Польшей достигли 1000 авто 23 октября 2016, 18:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Выборы в Молдове: Лидирует Додон, заявлявший о "российском Крыме"
Порошенко показал свои доходы за час до "дедлайна"
Тимошенко живет на 30 сотках, у мужа фирма "Леди Ю" и авто 1983 года
У братьев Дубневичей из "БПП" на двоих - 700 миллионов наличными
Все новости
ЛГБТ-кино

Многогранность человеческого опыта: ЛГБТ-кино в Украине и мире

наука

Станцуете свою докторскую! Ученые танцуя объясняли свои диссертации