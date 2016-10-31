Охендовский живет на зарплату, у его жены миллионные доходы

Председатель ЦИК Михаил Охендовский получил за год 310 тыс грн зарплаты, имеет 205 тыс грн наличными и 43 доллара на банковском счете, зато его жена в прошлом году заработала 1 млн 357 тыс грн и держит наличными 125 тыс долларов и 200 тыс евро.

Такие данные содержатся в электронной декларации Охендовского.

Доходы Охендовского состояли из зарплаты в Центральной избирательной комиссии - 310 000 грн и 463 грн доходов по процентам от вклада 43 доллара в ПАО "Укргазбанк".

В то же время жена Охендовского Екатерина в 2015 году получила "доход от занятия независимой профессиональной деятельностью" 1 млн. 357 000 грн.

Согласно декларации, Екатерина Охендовская является конечным бенефициарным владельцем медиапортала "Славпипл". У жены главы ЦИК также дом на 240 кв.м и участок площадью 978 кв.м в с.Горенка, также в совместной собственности находится дом площадью 120 кв.м и участок площадью 489 кв.м в том же поселке под Киевом.

Семья пользуется автомобилем Lexus LX 570 2008 года выпуска, принадлежащим Охендовскому и владеет квартирой в Киеве площадью 54 кв.м.

Как известно, глава ЦИК Михаил Охендовский, который был избран в комиссию по квоте партии бывшего президента Виктора Януковича, является фигурантом дела "черной бухгалтерии" Партии регионов.