АТО: оккупанты совершили 54 обстрела из минометов и артиллерии

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксирован 31 обстрел. Нарушая "режим тишины", противник открывал огонь в районе Марьинки и Новомихайловки из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов, в Павлополе - из минометов калибра 82 мм, а в Талаковке и Широкино враг применил противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и минометы калибра 120 мм.

По защитникам Старогнатовки боевики открыли огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, а по укреплениям в Красногоровке и Гнутово - из минометов обоих калибров, пулеметов и гранатометов. За указанный период украинские подразделения в Водяном подверглись обстрелам из оружия разных калибров. В частности, из ствольной артиллерии 152 мм.

На Луганском направлении зафиксировано 5 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районе села Лопаскино с использованием гранатометов, в Крымском - минометов 82 калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Троицкого российско-оккупационные войска вели огонь из минометов 120 калибра, а вблизи Калиново-Попасной - из артиллерии калибра 122 мм.

На Донецком направлении состоялось 18 провокаций против Вооруженных Сил Украины. В Зайцевом враг подверг обстрелам позиции сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия, в районах Луганского и Новгородского - из вооружения БМП и пулеметов крупного калибра. По защитникам Верхнеторецкого и Троицкого обстрелы продолжались из минометов калибра 82 мм, а в Авдеевке и шахте Бутовка - из минометов обоих калибров.