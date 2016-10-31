У Яценюка объяснили, почему он не подал декларацию

00
0
Понедельник, 31 октября 2016, 09:43

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заполнит электронную декларацию до 1 апреля 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

"Лидер "Народного фронта", gремьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, а также министры gравительства Арсения Яценюка и их заместители, уволенные до 1 сентября 2016 года, должны подать электронные декларации до 1 апреля 2017 года. Это соответствует решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции "О начале работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" от 10 июня 2016 года", - отметили в НФ.

В партии отметили, что согласно документу, чиновники, которые прекратили занимать должности до 1 сентября 2016 года, должны подать декларации в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" в течение 60 дней с начала второго этапа подачи е-деклараций - то есть до 1 апреля 2017 года.

Как известно, в своей бумажной декларации за 2015 год Яценюк задекларировал почти 2 миллиона гривен собственного дохода.

Украинская правда

Темы: Яценюк декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Савченко в Москве. Адвокат Клыха и Карпюка просит Яценюка помочь 26 октября 2016, 09:30
Яценюк в Раде потребовал от Порошенко наказать фракцию БПП 20 октября 2016, 12:38
Гройсман похвалил правительство Яценюка 19 октября 2016, 11:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
У Яценюка объяснили, почему он не подал декларацию
Хомутынник имеет 9 оффшоров и продал ценных бумаг на 140 млн грн
Выборы в Молдове: Лидирует Додон, заявлявший о "российском Крыме"
Порошенко показал свои доходы за час до "дедлайна"
Все новости
Селфисчастья

О связи фото в соцсетях и нашего самоощущения

БЖ.Еда

Чем заедать осеннюю хандру