Парубий говорит, что депутаты согласились отменить повышенные им зарплаты
Спикер парламента Андрей Парубий заявляет, что руководители фракции высказываются за отмену повышения зарплат депутатам.
Об этом Парубий заявил на согласительном совете в понедельник.
"Сегодня мы встретились с руководителями фракций. Пришли к согласию, что постановление о повышении зарплаты депутатам нужно изменить", - сказал он.
"Да, постановление о повышении зарплаты было неверным. Но мы показываем, что умеем признавать ошибки и быстро реагировать", - добавил он.
В свою очередь лидер фракции "Народный Фронт" Максим Бурбак заявил, что этот вопрос будет голосоваться во вторник.
"Завтра мы должны проголосовать это постановление ... эта ошибка будет исправлена", - отметил он.
Бурбак призвал журналистов "прекратить спекуляции", а также провести проверку, кто именно "был двигателем" такого постановления.
Как известно, фракция НФ в том числе почти в полном составе проголосовала за увеличение зарплат депутатам.
Верховная Рада проголосовала за увеличение должностных окладов народных депутатов.
Соответствующая норма содержится в принятом Радой проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".
Планировалось, что заработная плата народного депутата составит 25 "минималок" и будет равна 36 тысяч 250 гривен.
Оксана Коваленко, УП
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