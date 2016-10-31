Парубий говорит, что депутаты согласились отменить повышенные им зарплаты

Спикер парламента Андрей Парубий заявляет, что руководители фракции высказываются за отмену повышения зарплат депутатам.

Об этом Парубий заявил на согласительном совете в понедельник.

"Сегодня мы встретились с руководителями фракций. Пришли к согласию, что постановление о повышении зарплаты депутатам нужно изменить", - сказал он.

"Да, постановление о повышении зарплаты было неверным. Но мы показываем, что умеем признавать ошибки и быстро реагировать", - добавил он.

В свою очередь лидер фракции "Народный Фронт" Максим Бурбак заявил, что этот вопрос будет голосоваться во вторник.

"Завтра мы должны проголосовать это постановление ... эта ошибка будет исправлена", - отметил он.

Бурбак призвал журналистов "прекратить спекуляции", а также провести проверку, кто именно "был двигателем" такого постановления.

Как известно, фракция НФ в том числе почти в полном составе проголосовала за увеличение зарплат депутатам.

Верховная Рада проголосовала за увеличение должностных окладов народных депутатов.

Соответствующая норма содержится в принятом Радой проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Планировалось, что заработная плата народного депутата составит 25 "минималок" и будет равна 36 тысяч 250 гривен.

Оксана Коваленко, УП