Ляшко хочет, чтобы декларации подавали все граждане

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Понедельник, 31 октября 2016, 12:02

Глава Радикальной фракции Олег Ляшко требует, чтобы все граждане Украины подали "нулевую декларацию" и декларировали свое имущество ежегодно.

Об этом он заявил в понедельник во время согласительного совета.

"Следующий шаг должен быть, это введение нулевой декларации. Все должны задекларировать, каждый гражданин Украины должен задекларировать свои доходы. Я хочу напомнить статью 67 Конституции Украины, которая действует 20 лет – все граждане ежегодно подают декларации о своих доходах и имущественном положении", – сказал он.

Ляшко возмутился, что Украина просит деньги у МВФ, в то время как электронное декларирование продемонстрировало наличие "минимум 40 млрд под матрасами".

Он также требует, чтобы после такого декларирования за декларантов взялись соответствующие органы.

"Начали с себя, показали, пусть покажут все другие. А теперь задача НАБУ, НАЗК – проконтролируйте, что показали, где взяли, насколько обоснованно то, что взяли и расходы соответствуют тому, что задекларировано. Вот тогда будет реальная борьба с коррупцией!" – заявил Ляшко.

Как известно, идея ввести нулевую декларацию уже неоднократно озвучивали различные органы власти. В частности, в сентябре в СМИ попал проект закона, который вместе с введением нулевой декларации предлагал ввести амнистию всего имущества и гарантировал отсутствие уголовного преследования за его приобретение. Этот документ так и не был принят.

Сам Ляшко в своей электронной декларации указал значительное состояние, в частности – 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен наличности; две квартиры, много земельных участков, два автомобиля, большой арендованный дом и прочее.

Олег Шанковский, УП

Темы: декларация Ляшко
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Комментарии — 3
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IP: 46.227.35.---Evgen z PL31.10.2016 12:27
ви ідіот...Ляшко 17 років депутат...бачили його статки? МІЛЬЙОНИ! Прості люди про такі статки не можуть і мріяти. Він просто відводить очі, мов я задекларував я такий хороший - тепер решта...99% українців ніхера не мають. А от такі лохи як Ви і ведутся на його лепет і голосують за нього


vasyapupkin:
Ляшко абсолютно правий, Конституцію ніхто не скасовував, а то ввели нову розвагу- читання декларацій.Декларація подана кожним дасть змогу спитати Вася, як ти будучи бідним в 2014 році став таким багатим депутатом в 2015.А так кожен з них признався що має, що дасть змогу в подальшому контролювати їх збагачення.І нічого поганого нема в тому що всі такі небідні, якщо кошти зароблені бізнесом а не крадіжкою з бюджету, думаю, що ніхто з дописувачів не бореться за Україну жебраків.
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IP: 46.201.102.---vasyapupkin31.10.2016 12:22
Ляшко абсолютно правий, Конституцію ніхто не скасовував, а то ввели нову розвагу- читання декларацій.Декларація подана кожним дасть змогу спитати Вася, як ти будучи бідним в 2014 році став таким багатим депутатом в 2015.А так кожен з них признався що має, що дасть змогу в подальшому контролювати їх збагачення.І нічого поганого нема в тому що всі такі небідні, якщо кошти зароблені бізнесом а не крадіжкою з бюджету, думаю, що ніхто з дописувачів не бореться за Україну жебраків.
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IP: 93.73.193.---chookmas31.10.2016 12:20
РадиКальный садомит...
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