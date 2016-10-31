Ляшко хочет, чтобы декларации подавали все граждане

Глава Радикальной фракции Олег Ляшко требует, чтобы все граждане Украины подали "нулевую декларацию" и декларировали свое имущество ежегодно.

Об этом он заявил в понедельник во время согласительного совета.

"Следующий шаг должен быть, это введение нулевой декларации. Все должны задекларировать, каждый гражданин Украины должен задекларировать свои доходы. Я хочу напомнить статью 67 Конституции Украины, которая действует 20 лет – все граждане ежегодно подают декларации о своих доходах и имущественном положении", – сказал он.

Ляшко возмутился, что Украина просит деньги у МВФ, в то время как электронное декларирование продемонстрировало наличие "минимум 40 млрд под матрасами".

Он также требует, чтобы после такого декларирования за декларантов взялись соответствующие органы.

"Начали с себя, показали, пусть покажут все другие. А теперь задача НАБУ, НАЗК – проконтролируйте, что показали, где взяли, насколько обоснованно то, что взяли и расходы соответствуют тому, что задекларировано. Вот тогда будет реальная борьба с коррупцией!" – заявил Ляшко.

Как известно, идея ввести нулевую декларацию уже неоднократно озвучивали различные органы власти. В частности, в сентябре в СМИ попал проект закона, который вместе с введением нулевой декларации предлагал ввести амнистию всего имущества и гарантировал отсутствие уголовного преследования за его приобретение. Этот документ так и не был принят.

Сам Ляшко в своей электронной декларации указал значительное состояние, в частности – 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен наличности; две квартиры, много земельных участков, два автомобиля, большой арендованный дом и прочее.

Олег Шанковский, УП