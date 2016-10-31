Украинского безвиза нет в повестке дня Европарламента в ноябре

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Понедельник, 31 октября 2016, 12:14

Голосование вопрос об отмене визовых требований для украинцев не внесен в повестку дня пленарной сессии Европарламента в ноябре.

Об этом свидетельствует проект повестки дня сессии, опубликованный на сайте Европарламента, передает Европейская правда.

Нет в повестку дня следующей сессии Европарламента и вопрос так называемого механизма приостановления безвизового режима.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет ЕС и Европарламент в начале ноября примут решение относительно механизма приостановки безвизового режима, который является главным препятствием для отмены виз для Украины и Грузии.

Стоит добавить, докладчик по визовому вопросу в Европарламенте Мария Габриэль ранее предположила, что вопрос предоставления Украине безвизового режима может быть проголосован евродепутатами до саммита ЕС-Украина, который состоится 24 ноября.

Отметим, президент Европейского совета Дональд Туск в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко 28 октября отметил, что перед предоставлением Украине безвизового режима ЕС должен завершить внутренние процедуры.

Как известно, дальнейшего прогресса по безвизовому режиму для Украины не будет пока не будет одобрен новый механизм приостановления безвизовых режимов.

В ЕС сомневаются, будет ли в ближайшее время принято решение об утверждении так называемого механизма приостановления действия безвизового режима, без которого невозможно оказание безвізу с ЕС для Украины, Грузии и Косово.

Темы: визы
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