Сын Порошенко указал единственным жильем маленькую квартиру

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Понедельник, 31 октября 2016, 12:39

Сын президента Петра Порошенко, депутат Рады Алексей Порошенко из недвижимости задекларировал лишь офис в Виннице площадью 178,5 кв. м и небольшую квартиру площадью 80,66 кв. м в Киеве, купленную в 1993 году.

Никакой другой недвижимости в его декларации нет.

Его жена Юлия задекларировала часы Breguet, куплен в 2014 году с неизвестной стоимостью.

Алексей Порошенко имеет три автомобиля – Газ-14 1981 года выпуска, кабриолет BMW 320i 2011 года и Land Rover Discovery 4.0 2013 года.

Согласно декларации, в прошлом году он получал доходы только от Верховной Рады – 77 212 гривен зарплаты и 80 559 гривен на осуществление депутатской деятельности.

Его жена задекларировала почти 2 млн гривен дохода на неуказанном основном месте работы, почти 70 тысяч гривен страховых выплат, почти 60 тысяч гривен "декретных", и почти 25 тысяч гривен в виде процентов.

При этом ни Порошенко, ни его жена не указали источники этих доходов, вписав в соответствующие поля свои имена вместо названий учреждений.

На счетах в банках Citibank, BNP Paribas, Укрсиббанк, и "Международный инвестиционный банк" (последний принадлежит президенту) супруги совместно держит почти 490 тысяч долларов, почти 330 тысяч евро и 600 тысяч гривен.

Жена Порошенко имеет кредитные долги на сумму 31 345 евро.

Украинская правда

Темы: декларация Порошенко
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