Соболев: кто не был в бизнесе, а показал миллионы, пусть уже идет в НАБУ

00
1
Понедельник, 31 октября 2016, 13:23

Чиновники и депутаты, которые никогда не занимались бизнесом, должны объяснить большое состояние, вписанное в декларации.

Об этом заявил во время заседания Согласительного совета председатель антикоррупционного комитета, нардеп Егор Соболев.

"Обязанность подать свою декларацию через интернет является лишь первым этапом наших обязанностей. Теперь, гораздо важнее объяснить это имущество", - сказал он.

Соболев напомнил, что "бремя объяснения" лежит на чиновниках.

"Я прошу всех людей, которые ни дня не были в бизнесе, которые никогда не были нигде кроме политики первыми прийти в Антикоррупционное бюро и начать давать объяснения, откуда появились миллионы долларов наличными, откуда появились элитные дома и все другие прекрасные вещи, которые вы вписали ", - сказал он.

Как известно, 30 октября закончилась подача электронных деклараций украинских чиновников.

Срок подачи электронных деклараций истек, но семь народных депутатов не отчитались о своем имуществе.

Александр Шумилин, УП

Темы: декларация НАБУ коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Хомутынник рассказал, почему в его декларации нет самолета 31 октября 2016, 12:57
Сын Порошенко указал единственным жильем маленькую квартиру 31 октября 2016, 12:39
Что еще мы не знаем о декларировании чиновников 31 октября 2016, 12:22
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.72.19.---Алина Гринько31.10.2016 13:53
Сергій Лещенко свідомо чи ні виконав роль рушія та промоутера амністії капіталів чиновництва. Всі тепер зможуть розказати, що накопичували готівку з дідів-прадідів важкою працею і набули власність шляхом позик у друзів і батьків. І НАБУ не повинно мати до них претензій. Адже якщо можна Лещенку, то можна й іншим.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
У Онищенко есть грецкий паспорт – НАБУ
ГПУ объяснила, почему обыскивают Госрезерв. Пришли к голове домой
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 8 ранены – штаб
Сын Порошенко указал единственным жильем маленькую квартиру
Все новости
Хотите похудеть?

Фильмы ужасов могут быть полезными

БЖ.Еда

Чем заедать осеннюю хандру