В СБУ объяснили, почему нет е-декларации Грицака и других

В СБУ заявляют, что все сотрудники ведомства подали электронные декларации до 30 октября и подтвердили данные личным электронной подписью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"В соответствии с законодательством, данные сотрудников спецслужбы не могут быть доступны широкой общественности", - говорится в сообщении.

"Заметим, что статья 52-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает разработку Национальным агентством по предупреждению коррупции особого порядка финансового контроля в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную и разведывательную деятельность, таким образом, что делает невозможным раскрытие их принадлежности к указанным органам", - говорится в сообщении.

В СБУ заявляют, что НАПК информировано, что в ведомстве было организовано "электронное декларирование сотрудников с сохранением представленных ими сведений на специально отведенных ресурсах".

Как известно, 30 октября закончилась подача электронных деклараций украинских чиновников.

Срок подачи электронных деклараций истек, но семь народных депутатов не отчитались о своем имуществе.

Украинская правда