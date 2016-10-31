Порошенко ветировал "безвизовый" закон об экологии

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Понедельник, 31 октября 2016, 14:31

31 октября президент Петр Порошенко наложил вето на проект закона об оценке воздействия на окружающую среду №2009 а-д.

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады, сообщает Лига.нет.

Издание отмечает, что законопроект об оценке воздействия на окружающую среду входит в список законов, которые необходимы для реализации соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Он был принят Радой 12 июля. 4 октября Рада отменила экологическую экспертизу и ввела оценку влияния производства на окружающую среду: за соответствующий документ проголосовали 259 депутатов.

Как известно, вопрос введения безвизового режима отсутствует в повестке дня Европарламента на ноябрь.

Ранее Порошенко неоднократно обещал, что в ноябре Украина точно получит безвизовый режим.

Темы: визы Порошенко
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Комментарии — 7
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IP: 195.78.69.---Naim31.10.2016 15:57
Хтось чув, які корупційні схеми Азарова-Яценюка ліквідував цей Мінекології? Щось не було чути...
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IP: 93.73.174.---Rem531.10.2016 15:54
Чому в заголовку на писано, що закон потрібен для безвізу, а в тексті - для виконання угоди про Асоціацію? Це ж різні речі. Вимоги для безвізу вже виконані, ЄС же сам це підтвердив не раз. Якась недбала робота редакторів УП, чи це навмисно?
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IP: 93.73.174.---Rem531.10.2016 15:52
Бууу-га-га:
Закон, ухвалений ВР ще 12 липня
Яке 12 липня? Закон прийнято 4 жовтня.
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев31.10.2016 15:40
И так, "обещалкины" сново оседлали фанеру в полете над Парижем? Ожидаемая достоверность обещаний нынешней украинскойц власти, которая так гневно уличает во всех грехах популистов. И как сегодня евродепутату давать поддержку "безвизу" стране, в которой президент-обещалкин имеет такую сногсшибательную декларацию и личный бизне-потенциал, равноценнный потенциалу небольшой европейской страны.
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IP: 195.78.69.---Alex191731.10.2016 15:31
Да, помешал Порошенко заработать Семераку на очередную квартиру в 300 метров и очередной Таурег!
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