ГПУ начала расследовать покупку квартиры Лещенко

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Понедельник, 31 октября 2016, 15:21

Генпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении в отношении народного депутата БПП Сергея Лещенко.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре отмечают, что "по результатам рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника относительно неправомерных действий народного депутата Сергея Лещенко и по другим вопросам управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ 27 октября 2016 внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований".

Таким образом "начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения лица, уполномоченного на выполнение функций государства, занимающим особо ответственное положение". Предварительная квалификация уголовного преступления: ч. 3 ст. 368 2 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении ГПУ.

Кроме того, еще один депутатский запрос к генпрокурору с просьбой провести проверку квартир депутатов Лещенко и Светланы Залищук передано в Специализированную антикоррупционную прокуратуру 18 октября.

Запрос направили 6 народных депутатов, среди них в частности радикалы Андрей Лозовой и Дмитрий Линько народофронтовцы Евгений Дейдей и Вадим Подберезняк и представитель БПП Сергей Каплин.

Они утверждают, что проанализировали доходах народных депутатов фракции БПП Сергея Лещенко и Светланы Залищук и обвиняют последних в совершении коррупционных преступлений, поскольку, по их мнению, официальные доходы указанных нардепов не позволили бы им приобрести элитное жилье.

Как известно, между Лещенко и Луценко существует конфликт. 24 октября депутат от БПП заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтершу его жены. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.

Луценко снова открестился от этой недвижимости.

Как известно, в 2016 году Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.

Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник по результатам проверки сообщил, что в покупке Лещенко квартиры есть признаки административного правонарушения, которое заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

20 сентября НАПК начало проверку материалов НАБУ по квартире Лещенко.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не нашли коррупционной составляющей в покупке квартиры народным депутатом Светланой Залищук, одновременно там указали некоторые неточности в декларации.

Валентина Романенко, УП

Темы: Генпрокуратура Антикоррупционная прокуратура
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IP: 46.119.243.---Svetlana Timchenko31.10.2016 16:05
taras_bg:
да?) а за что?) И сейчас, когда вы смотрите на все эти декларации с сумасшедшими суммами, коллекциями и прочее - вы не начинаете ненавидеть Сутника, Лещенко, Залищук за то, что все эти одуревшие от денег и власти "депутаты" останутся безнаказными?
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IP: 93.72.19.---Катя Римман31.10.2016 16:03
Кстати, у Сережи на руках еще имеется 150 тыщ дол. И тут вопрос напрашивается, а зачем он тогда одалживал 100 тыщ у друзей? как-то нелогично
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IP: 93.72.19.---Катя Римман31.10.2016 16:02
Посмотрим, как эти расследуют, так как набу это дело провалило и себе репутацию подпортило.
кстати, Лещ почему то в декларации указал, что стоимость квартиры 5 млн, а реальная ее цена 13.
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IP: 79.139.95.---wed31.10.2016 15:42
дурниця зі сторони Луценка... використовує ресурси ГП явно не раціонально, і виявляє відсутність необхідної на такій посаді безсторонності

ще якби він принаймні двох-трьох важковаговиків корупції посадив чи пустив жебрати - він мав би хоч якесь моральне право приділяти таку увагу квартирі Лещенка...
а так - нищить свою репутацію навіть у випадку, коли знайде за що причепитись
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IP: 94.179.138.---nestor198031.10.2016 15:37
Оказывается, что не только у Серёги Лещенко, жена ди-джей. ))
То ми, всі старі дурні, тримаємося першої дружини від Бога, як вош кожуха.
Чи може нас так не спокушають російські красуні ФСБ, як у Києві можновладців?
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