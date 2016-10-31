В Кропивницком от взрыва в воинской части погиб человек

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Понедельник, 31 октября 2016, 15:26

В Кропивницком на территории военной части В2336 на улице Орджоникидзе, 31 в понедельник произошел взрыв, от которого погиб человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает местное издание "Кировоградская правда" со ссылкой на руководство части.

По предварительной информации, взорвалась граната Ф-1.

 

"К сожалению, это действительно произошло. Взрыв произошел после 12 часов. Скорее всего, по неосторожности. На место приехала "скорая", спасатели, полиция", – рассказал собеседник издания, добавив, что взрыв произошел в казарме на втором этаже.

В пресс-службе УДСНС в Кировоградской области также подтвердили информацию о взрыве. Там добавили, что разрушения зданий не последовало.

"Это помещение учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Кировоградской области, но второй этаж которого находится в аренде третьего отдельного полка специального назначения", – уточнили в ведомстве.

Ведется следствие.

Темы: Кировоград взрыв
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