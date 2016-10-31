Назка просит ГПУ разобраться с попыткой срыва е-декларирования

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Понедельник, 31 октября 2016, 15:35

Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось в Генпрокуратуру по поводу возможного срыва кампании электронной декларирования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Решение об этом было принято на очередном заседании НАПК.

"Речь идет о технических проблемах, которые возникали 26 - 28 октября в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, администратором которого является государственное предприятие "Украинские специальные системы", - сказано в сообщении.

"НАПК просит дать правовую оценку фактам и обстоятельствам, которые могут свидетельствовать о наличии признаков уголовного преступления и попытку возможного срыва кампании по декларированию доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также рассмотреть вопрос в порядке статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины" , - сообщает ведомство.

В НАПК заявляют, что об этом проинформированы президента Украины, Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Кабмин и Секретарь СНБО.

Как известно, 30 октября закончилась подача электронных деклараций украинских чиновников.

Срок подачи электронных деклараций истек, но семь народных депутатов не отчитались о своем имуществе.

Украинская правда

Темы: НАПК Генпрокуратура декларация
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