В НАПК подвели итоги подачи деклараций

В Национальном агентство по предупреждению коррупции подвели итоги подачи электронных деклараций.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Назка Руслан Радецкий.

"Зарегистрировано в системе пользователей больше 115 000. В реестр деклараций 2015 года подано более 103 тысяч, в том числе исправленных деклараций 11 700. Народных депутатов подало 413, должностные лица госслужбы категории "А" и "Б" подало 92709 деклараций, представителей местного самоуправления – 30422, судей – 734, прокуроров – 877, следователи – 852, Кабмин – 79 электронных деклараций", - сказал он.

Как известно, 30 октября закончилась подача электронных деклараций украинских чиновников.

Украинская правда