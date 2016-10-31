Боевики отдали украинской власти еще 23 заключенных

Минюст совместно с офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека вернул из оккупированных территорий Донецкой области 23 осужденных.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Среди них 1 женщина и 11 лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы.

В ведомстве добавили, что благодаря этому общее количество заключенных, которых удалось вернуть на подконтрольные территории, возросло до 131 человека.

"Сейчас все возвращенные заключенные перемещены в Мариупольский следственный изолятор. 5 осужденных подали заявления о направлении их в учреждения Донецкой области, остальные будет вывезены в ближайшее время в учреждения исполнения наказания других регионов Украины", – сказано в сообщении.

Украинская правда