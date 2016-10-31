Луценко пригрозил депутатам, которые не подали декларации, штрафом и тюрьмой

Генпрокурор Юрий Луценко напомнил депутатам, которые не подали до 30 октября электронные декларации, что, в случае представления их в ближайшее время они будут обязаны уплатить штраф, а если не подадут вообще – наступит уголовная ответственность.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, обращаясь к Вячеславу Богуслаеву, Анатолию Гиршфельду, Марии Матиос, Сергею Клюеву, Александру Онищенко, Игорю Шкире и Юрию Шухевичу.

"В случае представления ваших е-деклараций в ближайшее время наступит административная ответственность – штраф. Если нет – за умышленное непредставление е-декларации предусмотрена уголовная ответственность, а именно – от 150 до 240 часов общественных работ, или же лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должности до 3 лет", – заявил он.

В свою очередь руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в комментариях под этим постом напомнил Луценко, что этот случай неподследственен Генпрокуратуре, процитировав норму закона, согласно которой преступления нардепов расследует НАБУ.

В свою очередь Луценко посоветовал Шабунину "учить матчасть" и заявил, что "уклонение от уплаты налогов, отмывание средств и т. д." является работой ГПУ и фискальной службы.

Как известно, ранее в понедельник пресс-служба "Воли народа" заявила, что Богуслаев и Гиршфельд подали декларацию вовремя, но из-за технических проблем на сайте НАЗК они не были приняты. В партии заявили о готовности этих депутатов заплатить штраф.

В свою очередь Матиос заявила УП, что лежит в больнице и подаст декларацию, как только сможет.

Онищенко заявил УП, что не мог подать декларацию, поскольку все необходимые для этого документы находятся в НАБУ из-за уголовного дела против него.

Олег Шанковский, УП