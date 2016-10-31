Путин хочет специальный закон о российской нации

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании закона о российской нации.

Об этом он заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани в понедельник, сообщает "Интерфакс".

"Но что точно совершенно можно и нужно реализовывать – это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать – это закон о российской нации", – сказал он.

По его словам, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России.

"Нашу стратегию, которую мы с вами вместе вырабатывали, ее и преобразовывать – но только над этим нужно поработать тоже как следует", – сказал он.

Он также поддержал предложение участников заседания провести год единства российской нации.

"Хорошее могло бы быть мероприятие. С привлечением всех, кто собрался сегодня здесь в этом зале – для того, чтобы мы вместе с вами поработали. Но только выбрать нужно этот год", – сказал Путин.

Он заявил, что пока не решен вопрос о специальной структуре, которая займется национальными вопросами на федеральном уровне.

"Принципиальный вопрос – координация органов власти, которые реализуют государственную национальную политику. Их только на федеральном уровне более 10. Плюс структуры в регионах и муниципалитетах. Но взаимодействие между ними подчас крайне низкое, неэффективное, не налажено и постоянное сотрудничество с научными и экспертными организациями", – добавил Путин.

Он отметил, что "определенные надежды" в решении проблемы координации таких структур "возлагаются на госпрограмму, которую готовит сейчас правительство РФ".