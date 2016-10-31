Боевики 22 раза открывали огонь по ВСУ в понедельник

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Понедельник, 31 октября 2016, 19:19

Пророссийские боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в понедельник.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении состоялось 11 обстрелов.

"В районах Гранитного, Лебединского, Гнутово и Новотроицкого противник вел огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а вблизи Широкино и Степного - из минометов калибров 82-мм и 120-мм", - отмечается в сообщении.

В то же время на Донецком направлении незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушали режим тишины.

Против защитников шахты Бутовка было использовано пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем, стрелковое оружие, в Луганском - огонь БМП, а в Авдеевке и Верхнеторецком - минометы калибра 82 и 120-мм.

Кроме того, Луганском направлении зафиксировано 4 вооруженные провокации.

Вблизи Крымского и Лопаскино против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а в Нижнетеплом, кроме этого, огонь вели их снайперы.

Украинская правда

Темы: АТО
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