В Раде найдутся голоса для введения визового режима с РФ - Парубий
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что парламент поддержит введение визового режима между Украиной и Российской Федерацией.
Об этом он заявил в эфире телеканала "ICTV" в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".
"Есть основания выйти на результативное голосование… есть основание в Верховной Раде Украины найти большинство", - сказал он.
Спикер отметил, что по данному вопросу проведет консультации с лидерами фракций, после чего в четверг, 6 октября, Верховная Рада сможет рассмотреть проект постановления о введении визового режима с Россией.
В понедельник, 3 октября, на согласительном совете Андрей Парубий заявил, что Рада должна рассмотреть вопросы введения визового режима для россиян.