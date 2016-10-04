В "Правом секторе" заявили о гибели бойца при столкновении с ДРГ

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Вторник, 4 октября 2016, 04:45

В зоне проведения АТО погиб боец добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Об этом говорится в сообщении 1-й отдельной штурмовой роты ДУК в Facebook.

"Во время выполнения боевой задачи, при столкновении с вражеской ДРГ погиб друг "Крава". Отвоевал у 95 бригаде в развед. роте, был в аэропорту, имеет отличие героя Украины. После полученных ранений, восьми дней в коме и окончания контракта в ВСУ продолжал борьбу в составе # 1ОШР ДУК ПС",- говорится  в сообщении.

Темы: Правый сектор
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