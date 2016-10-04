Представительство ЕС не согласовывало поправки Грынива к е-декларациям

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Вторник, 4 октября 2016, 08:38

В Представительстве Европейского Союза заявили, что законопроект главы фракции БПП Игоря Грынива относительно изменений к закону о предотвращении коррупции (электронные декларации) не был согласован с Евросоюзом.

Об сообщает ЛІГА.net со ссылкой на пресс-службу Представительства.

В понедельник стало известно, что депутат отозвал свою поправку под давлением общества и после разговора с президентом Петром Порошенко. Поправка предусматривала, что информация об имуществе чиновников будет скрыта от общества, а доступ к ней будут иметь исключительно правоохранители.

При этом некоторые депутаты и чиновники заявляли, что эта правка якобы согласована с ЕС. Депутат Егор Соболев процитировал у себя в Фейсбуке вице-премьера по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе, которая якобы сказала: "Законопроект Грынива согласованный с европейцами".

Однако в пресс-службе Представительства ЕС эту информацию официально опровергли.

Впрочем, хоть депутат и решил отозвать свою поправку, он намерен продолжить дискуссию о ее необходимости. "Я начинаю открытое обсуждение этого вопроса, вернусь к нему только когда смогу убедить общественность в необходимости таких законодательных изменений", - сказал он.

"Европейская правда"

Темы: декларация ЕС
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Комментарии — 2
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IP: 95.132.129.---condor-104.10.2016 09:50
Убеждать нужно не общественность в необходимости внесения поправки, которая фактически нивелирует идею контроля общества над своими нанятыми чиновниками, а убеждать нужно своих коллег, что бы не тырили, и не считали общество дыбилами, когда через одного декларируют многомиллионные якобы подарки и восьмидесятилетних бабушек-миллионеров. Нет, конечно же и восьмидесятилетние бабушки могут быть и бизнесвуменшами и миллионерами, но так же поголовно. Прямо поголовная благодать снисходит на бабушек именно чиновников.
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IP: 104.236.210.---Nanik04.10.2016 09:09
Позорище((( гринев подставляет президента
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