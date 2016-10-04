Грынив намерен повторно внести поправки к е-декларированию

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив намерен повторно внести в Верховную Раду поправки в законодательство об электронном декларировании доходов чиновников.



Об этом он сказал, выступая на заседании парламента во вторник.



Он напомнил, что после разговора с президентом Петром Порошенко согласился отозвать свою поправку, которая вызвала возмущение в обществе.



В то же время Грынив отметил, что остается сторонником того, что информация электронного декларирования должна быть для служебного пользования:



"Я остаюсь дальше сторонником. Я внесу эти поправки тогда, когда дискуссия в обществе будет готова со всеми аргументами", – сказал он.



По мнению главы фракции БПП, вопросы борьбы с коррупцией "заговаривается". Он предлагает переходить к "реальным шагам", а именно отдать проверку данных в декларациях компетентным антикоррупционным органам.

Как известно, Грынив предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции и закрыть сведения из деклараций для общего пользования.

3 октября, активисты провели под стенами Рады пикет с требованием не саботировать борьбу с коррупцией в государстве.

Валентина Романенко, УП