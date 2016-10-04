Грынив намерен повторно внести поправки к е-декларированию
Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив намерен повторно внести в Верховную Раду поправки в законодательство об электронном декларировании доходов чиновников.
Об этом он сказал, выступая на заседании парламента во вторник.
Он напомнил, что после разговора с президентом Петром Порошенко согласился отозвать свою поправку, которая вызвала возмущение в обществе.
В то же время Грынив отметил, что остается сторонником того, что информация электронного декларирования должна быть для служебного пользования:
"Я остаюсь дальше сторонником. Я внесу эти поправки тогда, когда дискуссия в обществе будет готова со всеми аргументами", – сказал он.
По мнению главы фракции БПП, вопросы борьбы с коррупцией "заговаривается". Он предлагает переходить к "реальным шагам", а именно отдать проверку данных в декларациях компетентным антикоррупционным органам.
Как известно, Грынив предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции и закрыть сведения из деклараций для общего пользования.
3 октября, активисты провели под стенами Рады пикет с требованием не саботировать борьбу с коррупцией в государстве.
Валентина Романенко, УП
Е-декларирование утратило свой смысл после того, как из него были убраны родители, бабушки и дети декларанта и птому, что там нет бывших, а также гражданских жен (мужей), на которых все ворье переписало все награбленное. А если его внедрять в сегодняшнем виде, то надо, чтобы декларацию заполняли все работающее население страны, т.к. все население видит и знает кто и сколько берет взяток и где и как зарабатывают преподаватели, ректорат ВУЗов, как живут многие фармацевты и врачи, наука, бизнесмены, которые платят копейки налогов, а строят или покупают дома за миллионы и отдыхают на Канарах, поэтому если е-декларирование, то для всех!